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    HaberlerEge Haberleri Burhaniye’nin en büyük parkı
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    13.01.2021 - 00:01 |

    Burhaniye’nin en büyük parkı

    Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçenin en büyük parkını halkla buluşturuyor.

    Burhaniye’nin en büyük parkı

    Özgürlük Parkı, Öğretmenler Mahallesi plajında denize sıfır olarak 12 bin metrekare alan üzerinde yapılıyor. Tamamlanmasına kısa süre kalan parkın içerisine bir adet kafe, yürüyüş ve dinlence alanlarının yanı sıra seyir alanları bulunuyor. Hemen önünde bulunan dalgakıranın da yürüyüş ve keyif alanı olarak düzenlendiği parkın aydınlatma sistemleri de son teknoloji led ışıklarla donatıldı.

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