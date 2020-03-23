23.03.2020 - 07:00 |
Burhaniye’ye son teknoloji lambalar
Burhaniye Belediyesi, Hürriyet Caddesi’nde doğalgaz çalışmalarından kaynaklanan kaldırım bozulmalarını onardı.
Burhaniye Belediyesi, Hürriyet Caddesi’nde doğalgaz çalışmalarından kaynaklanan kaldırım bozulmalarını onardı, sokak lambalarını da yeniledi. Eski sistem lambaların hem tasarruf hem de işlevselliğini yitirmesi nedeniyle belediye tarafından yapımına başlanan led aydınlatmalar caddenin bir bölümünde yerini aldı. 4.5 metrelik yeni tip lambalar, ilerleyen zamanlarda cadde genelinde hizmete sunulacak.
Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.