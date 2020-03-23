Burhaniye’ye son teknoloji lambalar

Burhaniye Belediyesi, Hürriyet Caddesi’nde doğalgaz çalışmalarından kaynaklanan kaldırım bozulmalarını onardı, sokak lambalarını da yeniledi. Eski sistem lambaların hem tasarruf hem de işlevselliğini yitirmesi nedeniyle belediye tarafından yapımına başlanan led aydınlatmalar caddenin bir bölümünde yerini aldı. 4.5 metrelik yeni tip lambalar, ilerleyen zamanlarda cadde genelinde hizmete sunulacak.