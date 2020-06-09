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    HaberlerEge Haberleri Burhaniye’ye yardım kolisi
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    09.06.2020 - 07:00 |

    Burhaniye’ye yardım kolisi

    Sanatçı Haluk Levent öncülüğünde kurulan ve 70 şehirde 30 bin gönüllü üyesi bulunan AHBAP Derneği, Burhaniye’deki ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

    Burhaniye’ye yardım kolisi

    Sanatçı Haluk Levent öncülüğünde kurulan ve 70 şehirde 30 bin gönüllü üyesi bulunan AHBAP Derneği, Burhaniye’deki ihtiyaç sahiplerini unutmadı. 250 yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıktı. Levent başta olmak üzere, bu faaliyetleri yürüten tüm dernek gönüllülerini tebrik eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Örnek bir çalışma içinde olan AHBAP Derneği’ne tüm Burhaniyeliler adına teşekkür ediyorum” dedi.

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