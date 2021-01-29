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    29.01.2021 - 07:00 |

    Bütçeye destek çarşı

    Aliağa’da hizmete açılan ‘Üretici Kadın Çarşısı’nda, el emeği örgüler, takılar, çeyizlikler, süs eşyalarının yanı sıra organik ürünlerden elde edilmiş çeşitli gıdalar da satışa sunuluyor.

    Bütçeye destek çarşı

    Aliağa’da hizmete açılan ‘Üretici Kadın Çarşısı’nda, el emeği örgüler, takılar, çeyizlikler, süs eşyalarının yanı sıra organik ürünlerden elde edilmiş çeşitli gıdalar da satışa sunuluyor. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Berrin Argunhan, “Başkanımız Serkan Acar’ın projemize sıcak bakmasıyla 2018 yılında Üretici Kadın Çarşısı doğdu. Kadınlarımız, evlerinde ürettiği ürünlerin burada satışını yapıyor. Hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlenmiş oluyorlar. Kız öğrencilerin eğitimine de destek veriyoruz” dedi.

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