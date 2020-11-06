‘Bütün imkânlar seferber edildi’

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim’deki depremden zarar görenlere yapılan yardım tutarının 10 milyon 836 bin 200 liraya ulaştığını bildirdi. AA’nın haberine göre Vali Köşger, twitter’dan yaptığı açıklamada, “Depremzedelere yardımlarımız devam ediyor” ifadesine yer verdi. Deprem hasarlı/yıkılmış binalardan eşyalarını taşıyan ve depo ihtiyacı duyan vatandaşlarımız için Gaziemir Fuarİzmir D Blok ayarlanmıştır.” ifadesine yer verdi.

Köşger, “Deprem hasarlı/yıkılmış binalardan eşyalarını taşıyan ve depo ihtiyacı duyan vatandaşlarımız için Gaziemir Fuarİzmir D Blok ayarlanmıştır” notunu da düştü; eşya bırakmak isteyenlerin ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya’yla irtibata geçebileceğini bildirdi.

İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) düzenlenen basın toplantısının ardından da bir açıklama yapan Köşger, depremle ilgili olarak, “Memurların kullanmadığı konutlar varsa, biz bu süreçte onların durumunu da değerlendireceğiz. Devlet olarak şu an İzmir’de bütün imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Okullar, yurtlar, lojmanları seferber ettik. Eğer boşta olan yerlerimizi varsa bunlar da depremzedeler için kullanılacaktır” dedi.

‘Koronadan günde 7-8 kişi can veriyor’

İzmirValisi Yavuz Selim Köşger, İZTO’da Kovid-19 salgınıyla ilgili açıklamalar da yaptı, “Deprem anında panik yaşandı oldu ve bitti. Ancak bundan sonra dikkat etsinler. Vatandaşlarımızın bazılarında yanlış kanaatler var. Yani, ‘virüs mutasyon geçirdi, öldürücülüğü azaldı’ diye. Bu kesinlikle doğru değil. Elimde rakamlar var. İzmir’de her gün 7-8 kişi vefat ediyor” dedi.

egedesonsoz.com’dan Oktay Güçtekin’in haberine göre Köşger, İzmir’de vaka sayısının 2 hafta öncesine göre ikiye katladığını vurguladı.

Kovid-19’la ilgili kaygıların sürdüğünü belirten Köşger, “Deprem günü, maalesef felaketi yaşadık ve pozitif, temaslı olanlar doğal olarak sokaklara indi ve birbiriyle karıştı. Benim geçen bir açıklamam olmuştu ve o açıklamadaki rakamları da ikiye katlamış durumdayız. Yani 2 hafta önce açıkladığım rakamları ikiye katladık bugün itibari ile. Çok ciddi bir şekilde katlanarak gidiyor, bu da bir endişe yaratıyor. Bir felaket yaşadık. Gece 2-3’e kadar maske takmaktan kulaklarımız artık yara oldu. Maske, mesafe ve hijyen kuralına özen gösterelim” dedi.

Köşger, “Depremden sonra çadırlarda yaşayan vatandaşlara koronavirüs testi yapıldı. Bütün çadır kentlerimize poliklinikler kuruldu ve virüs testi yapılıyor” dedi.