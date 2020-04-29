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    HaberlerEge Haberleri ‘Bütün tarlalar üretimle dolacak’
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    29.04.2020 - 07:00 |

    ‘Bütün tarlalar üretimle dolacak’

    Merkezefendi Belediyesi, Kovid-19 virüsünün tarımsal üretimi azaltma riskini minimize etmek ve üretimin artmasını sağlamak adına Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Üretimde Kovid ile Mücadele Eylem Planı hazırladı.

    ‘Bütün tarlalar üretimle dolacak’

    Merkezefendi Belediyesi, Kovid-19 virüsünün tarımsal üretimi azaltma riskini minimize etmek ve üretimin artmasını sağlamak adına Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Üretimde Kovid ile Mücadele Eylem Planı hazırladı. Plan doğrultusunda çiftçilere ilk etapta verilecek 120 bin adet fide dağıtımı başladı. Başkan Doğan, “Bu dönem fidelerimizin dikme mevsimi olduğu için hızlı bir şekilde sizlere yetiştirmeye çalıştık. Ama önümüzdeki yıllarda sizin karşınıza tarımsal eylem planı ile çıkmayı düşünüyoruz. Merkezefendimizde ekilmeyen, dikilmeyen, üretilmeyen hiçbir yer kalmasın istiyoruz. Size söz veriyorum, Merkezefendi’de bütün tarlalar, bütün bağlar, bütün bahçeler üretimle dolacak” dedi.

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