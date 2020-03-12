BİST100.966-0,10EURO70,01USD6,220,08ALTIN327,170,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Büyük Altay ‘Süper’ geliyor
    ABONE OL
    12.03.2020 - 00:00 |

    Büyük Altay ‘Süper’ geliyor

    TFF 1. Lig’de lider Hatayspor’u evinde 2-1 mağlup ederek rakiplerine gözdağı veren Altay, tüm camiasıyla Süper Lig hedefine odaklandı.

    Büyük Altay ‘Süper’ geliyor

    İlk etapta 10.000 kart hedefiyle Passolig atağı başlatan Altay yönetimi hafta içi ve gündüz oynanmasına rağmen zorlu müsabakada tribün desteğini arkasına almayı başardı. Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, “Takımımız Altay camiasına layık olmak için çabalıyor. Hatayspor maçını sıralamayı bilmeden izleyen bir futbolsever kesinlikle Altay’ı lider zannederdi. Karagümrük deplasmanında da bize yakışan bir oyun sergileyeceğiz. Bornova ve Kemalpaşa belediye başkanları maçımıza gelerek bize destek oldular. Kendilerine teşekkür ederken bundan sonra kalan 3 iç saha maçımıza kentimizin tüm belediye başkanlarını ve sivil toplum örgütlerini bekliyoruz. Unutulmasın ki Altay kazanırsa İzmir kazanır” dedi.

    YÖK'ün corona virüs toplantısı sona erdiYükseköğretim Kurulunda (YÖK) corona virüs gündemiyle yapılan toplantı sona erdi
    daha fazla video için
    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    11 Mart Şans Topu canlı çekilişi sonuçları yayımlandı - 978. hafta Şans Topu çekiliş sonucu hızlı sorgulama motoru

    11 Mart Şans Topu canlı çekilişi sonuçları yayımlandı - 978. hafta Şans Topu çekiliş sonucu hızlı sorgulama motoru

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

    Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

    Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

    İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

    İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

    Sıradaki Haber