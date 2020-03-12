Büyük Altay ‘Süper’ geliyor

İlk etapta 10.000 kart hedefiyle Passolig atağı başlatan Altay yönetimi hafta içi ve gündüz oynanmasına rağmen zorlu müsabakada tribün desteğini arkasına almayı başardı. Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, “Takımımız Altay camiasına layık olmak için çabalıyor. Hatayspor maçını sıralamayı bilmeden izleyen bir futbolsever kesinlikle Altay’ı lider zannederdi. Karagümrük deplasmanında da bize yakışan bir oyun sergileyeceğiz. Bornova ve Kemalpaşa belediye başkanları maçımıza gelerek bize destek oldular. Kendilerine teşekkür ederken bundan sonra kalan 3 iç saha maçımıza kentimizin tüm belediye başkanlarını ve sivil toplum örgütlerini bekliyoruz. Unutulmasın ki Altay kazanırsa İzmir kazanır” dedi.