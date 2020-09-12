Büyük final 17 Eylül gecesi

14 kadın 14 erkek finalistin yarışacağı Miss&Mr Model of Turkey’in 20’nci finali gecesine 17 Eylül’de Crowne Plaza İstanbul Florya ev sahipliği yapacak. Birinci kadın ve erkek finalistler yurtdışındaki uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek. İkinci gelecek finalistlere profesyonel oyunculuk eğitimi, üçüncü finalistlere ise yabancı dil eğitimi verilecek.