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    HaberlerEge Haberleri Büyükşehir, kadınların sorunlarını dinliyor
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    23.06.2020 - 07:00 |

    Büyükşehir, kadınların sorunlarını dinliyor

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ‘Sefanız Olsun’ projesiyle her hafta bir muhtarı ziyaret ederek mahallelerine konuk oluyor.

    Büyükşehir, kadınların sorunlarını dinliyor

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ‘Sefanız Olsun’ projesiyle her hafta bir muhtarı ziyaret ederek mahallelerine konuk oluyor. Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe, bu hafta Plevne Mahallesi kadınlarıyla bir araya geldi, ihtiyaçlarını dinledi. Göktepe, “Her mahallemizin ihtiyaçlarıyla birebir ilgilenmek istiyorum. Böyle projeler üreterek sizlerle bir araya geliyor, isteklerinizi öğreniyoruz” dedi.

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