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    19.05.2020 - 07:00 |

    Büyükşehir’den gençlere hediye

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs’a özel gençler için hediye çantaları hazırladı. Ayrıca, eğlenirken öğrenecekleri çevrimiçi etkinlik düzenliyor

    Büyükşehir’den gençlere hediye

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençler için hediye çantaları hazırladı. Çantalar koronavirüs salgını nedeniyle bayramı evde kutlayacak 5 bin gence 19 Mayıs öncesinde dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin bez çantalarında Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri Nutuk, 1,50x2,25 ebatlarında Türk bayrağı, gençleri müzik dinlemeye teşvik etmek için bir kulaklık, bir şişe kolonya, bir el dezenfektanı ve bir maske bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün bastırdığı 19 bin Nutuk’u da 19 Mayıs hatırası olarak merkez dışındaki 19 ilçesinde yaşayan 19 bin gence dağıttı.

    İlk şifre Soyer’den

    Öte yandan Büyükşehir Belediyesi insanların evlerinden katılacağı farklı bir çevrimiçi etkinliğe imza atacak. Binlerce genç, dijital ortamda hazırlanan şifreleri çözecek, bunu yaparken hem eğlenip hem öğrenecek. Yarışma bugün saat 12.00’de başlayacak, 19.19’da sona erecek. İlk şifre, Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in hesabından paylaşılacak.

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