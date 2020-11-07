Büyükşehir’den Salihli’ye ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükşehir ve Salihli Belediyesi’nin ilçedeki projelerinin görüşüldüğü ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyareti nedeniyle Yalçınkaya’ya teşekkür eden Başkan Kayda, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte olmaktan, aynı yolu yürümekten Salihli’mize hizmet etmekten büyük gurur ve onur duyuyoruz” dedi. Kayda’ya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Yalçınkaya da, Salihli’ye hizmetlerin devam edeceğini ifade etti.