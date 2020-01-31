Büyükşehir’den sıcacık karşılama

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin anne karnında ve doğumdan sonra 24 aylık süreçteki bebeklerin sağlıklı beslenmeleri, sağlıklı büyüme ve gelişimlerinin sağlanması için 2017 yılının Ekim ayında başlattığı ‘Hoşgeldin Bebek Yaşama Sırası Sende’ projesi tüm hızıyla devam ediyor. İhtiyaç sahibi annelerin tespit edildiği proje kapsamında, 219’da 342 kişi tespit edildi, 419 anneye eğitim ziyaretinde bulunuldu, 356 aileye de bebek çantası dağıtıldı. Amaçlarının sağlıklı bireyleri topluma kazandırmak olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Ailemizin en tatlı fertleri bebeklerimizin ve annelerimizin bu süreçte yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.