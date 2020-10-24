Büyükşehir’den Yeşil Mahallesi’ne yatırım

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de altyapı yatırımlarına devam ediyor. ASKİ ekipleri ilçenin en büyük mahallelerinden olan Yeşil Mahalle’de 1 milyon 600 bin liralık projeyi hayata geçirdi. Yaklaşık 4 ayda tamamlanacak olan altyapı projesiyle birlikte yoğun yağışlarda meydana gelebilecek olası su taşkınlarının önüne geçilecek. Betonarme boru ve menfez ile yapılacak altyapıyla kuvvetli yağışların getirdiği sular Dereköy Çayı’na deşarj edilecek. Öte yandan Büyükşehir, Germencik’te muhtarlarla bir araya geldi. Projeler hakkında bilgilendirdi.