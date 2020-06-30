Cabadak imzayı attı

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, takım kurulduğu günden itibaren antrenörlük görevini yürüten Ceyhun Cabadak’la sözleşme yeniledi. Takımda 2017’den itibaren antrenörlüğü yürütüp Manisa temsilcisini halen yer aldığı TBL’ye taşıyan isim olan Cabadak, kendisine duyulan güven nedeniyle yönetime teşekkür etti. Cabadak, “Kulübümüz, takımı yine bize teslim etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan’a ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Takımımız lige renk katacak” dedi.