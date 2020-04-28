Çadır, bu yıl evde kuruldu!

İzmir Ödemiş Belediyesi, iftar yemeklerini her gün ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürüyor. Koronavirüsle mücadele sürecinde her gün yaklaşık 2 bin 500 eve sıcak yemek ulaştıran Ödemiş Belediyesi, ramazan ayında da sıcak yemek desteğini sürdürüyor. Nisan ayının başından bu yana Ödemişlilerin de destek verdiği mutfakta, hijyenik bir ortamda, protein, vitaminler ve kalori yönünden dengeli ve sağlıklı beslenmeye uygun şekilde hazırlanan sıcak yemek çeşitleri iftar saatine göre ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülüyor. “Kalbimizin sıcaklığını ulaştırıyoruz” diyen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, çadırın mutfağına katkı sağlamak isteyen hayırsever vatandaşların, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapabileceğini belirtti.