Çakabeyliler, fıstık çamında verimi artıracak

Üreticilerlr görüşüp karşılaştıkları sorunlar üzerine bilimsel, akademik, teknik ve diğer alanlarda bilgi toplayan çevre dostu gençler, çözüm önerileri üretti. Öğrenciler çalışmanın sonunda, “Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınması kentleri daha yaşanabilir yaptığından, tasarladığımız kışlak tuzaklar ve termal sensörlerin kullanımı ile yapay döllenme ve polen gen bankası kurulumu gibi yeni uygulamalar, verimi artırıp ekonomiye büyük katkı sağlayabilir” görüşünü paylaştı.

Ekonomik değeri yüksek fıstık çamı üretiminde İspanya’dan sonra 88 bin 443 hektar alan ile Türkiye’nin ikinci sırada yer aldığını belirten Çakabey Okulları Proje Koordinatörü Viki Kalderon, “Çam fıstığı üretiminin yüzde 80’i Kozak Yaylası’nda yapılıyor ve yaklaşık 10 bin kişi geçimini bu üründen sağlıyor. Son yıllarda yaşanan verim düşüklüğüne gençlerin yenilikçi bakış açısıyla çözüm üretmeye çalıştık” dedi.