BİST97.7920.00EURO7.64-0.11USD7.06-0.08ALTIN386.29-0.45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çakabeyliler, fıstık çamında verimi artıracak
    ABONE OL
    12.05.2020 - 07:00 |

    Çakabeyliler, fıstık çamında verimi artıracak

    Sürdürülebilir kırsal kalkınmanın bilincinde olan Çakabey Okulları öğrencileri, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen “Çevrenin Genç Sözcüleri” programı kapsamında, Bergama Kozak Yaylası’nda, fıstık çamında görülen verim düşüklüğünün nedenlerini araştırdı.

    Çakabeyliler, fıstık çamında verimi artıracak

    Üreticilerlr görüşüp karşılaştıkları sorunlar üzerine bilimsel, akademik, teknik ve diğer alanlarda bilgi toplayan çevre dostu gençler, çözüm önerileri üretti. Öğrenciler çalışmanın sonunda, “Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınması kentleri daha yaşanabilir yaptığından, tasarladığımız kışlak tuzaklar ve termal sensörlerin kullanımı ile yapay döllenme ve polen gen bankası kurulumu gibi yeni uygulamalar, verimi artırıp ekonomiye büyük katkı sağlayabilir” görüşünü paylaştı.
    Ekonomik değeri yüksek fıstık çamı üretiminde İspanya’dan sonra 88 bin 443 hektar alan ile Türkiye’nin ikinci sırada yer aldığını belirten Çakabey Okulları Proje Koordinatörü Viki Kalderon, “Çam fıstığı üretiminin yüzde 80’i Kozak Yaylası’nda yapılıyor ve yaklaşık 10 bin kişi geçimini bu üründen sağlıyor. Son yıllarda yaşanan verim düşüklüğüne gençlerin yenilikçi bakış açısıyla çözüm üretmeye çalıştık” dedi.

    Silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralıDiyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, aralarında kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    Corona virüsten sıkıldı, salatalık ve havuçtan piyano yaptıEskişehir'de corona virüs sürecinde yaşından dolayı sokağa çıkamayan 7 yaşındaki Ege Yılmaz, bilgisayar programı ve çeşitli teknolojik aletler kullanarak, tuşları havuç ve salatalıklardan oluşan piyano düzeneği tasarladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Taburcu olanlar bizi mutlu ediyor’

    ‘Taburcu olanlar bizi mutlu ediyor’

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Bu yaz denize girilebilecek mi?

    Bu yaz denize girilebilecek mi?

    YÖK’ten sınav yerine proje kararı

    YÖK’ten sınav yerine proje kararı

    Sıradaki Haber