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    HaberlerEge Haberleri ‘Çalışan hamileler dikkate alınmalı’
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    04.06.2020 - 00:03 |

    ‘Çalışan hamileler dikkate alınmalı’

    CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından hamile kadınların idari izinli sayılmasına dair yapılan açıklama üzerine, “Sadece kamuda değil, özel sektörde de tüm çalışan hamile kadınlara idari izin hakkı tanınmalı” dedi.

    ‘Çalışan hamileler dikkate alınmalı’

    Serter, “Özellikle yapılacak işler söz konusu olduğunda; her yerde, her alanda çalışan hamile kadınlarımızın işlerinin sorumluluğu başkalarınca üstlenilebilmelidir. Kadınlarımızın sadece sağlıklarını ve bebeklerini düşünmeliyiz” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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