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    HaberlerEge Haberleri ‘Çalışkanlık başarıya ulaşmanın tek kuralı’
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    24.06.2020 - 07:00 |

    ‘Çalışkanlık başarıya ulaşmanın tek kuralı’

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (İZSİAD), düzenlediği başarı sohbetlerinin konuğu askerlikten emekli olduktan sonra iş yaşamına katılan Akua Group’un kurucu ortağı Nedim Anbar oldu.

    ‘Çalışkanlık başarıya ulaşmanın tek kuralı’

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (İZSİAD), düzenlediği başarı sohbetlerinin konuğu askerlikten emekli olduktan sonra iş yaşamına katılan Akua Group’un kurucu ortağı Nedim Anbar oldu. Toplantıda konuşan Anbar, insanı başarıya götüren tek olgunun çalışkanlık olduğunu söyledi. Orkinos yetiştiriciliği konusunda okul arkadaşından görüşme teklifi aldıktan sonra iş yaşamına atıldığını vurgulayan Anbar, “Askerlik ve sivil ticaret hayatının normları birbirinden çok farklı. Ticaret hayatına atılınca iş yaşamının kurallarını anlamakta zorluk çektim. Benim askerlikten sonra iş yaşamında belirli bir konuma gelebilmemin tek sebebi disiplindir. Disiplin, insanlara çalışmayı ve üretkenliği üretiyor. Çalışkanlık, insanları başarıya ulaştıran tek kural” dedi. İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt da, “Örnek insanların deneyimleri genç girişimcilere ve iş insanlarına her zaman yol gösterecek” dedi.

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