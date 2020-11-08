Çalışmalar bir ay içinde başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Rezerv Konut Sahası’nı havadan inceledi.



Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından 11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı, 124 de ağır hasarlı ve yıkık bina olduğu açıklandı.



Hastanenin yanına



Yıkım çalışmalarının sürdürüldüğü sırada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen günlerde yaptığı açıklamada Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki alanda 3 bin konutu yaşama geçireceklerini açıklamıştı. Bakan Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sahayı inceledi. Alandaki çalışmaların bir ay içinde başlaması bekleniyor.



‘Dönüşüme fayda’



Bakan Pakdemirli, “Rezerv konutla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile inceledik ve çok da faydalı oldu. Karşılıklı görüşler doğrultusunda başta ağır hasarlı yapılar olmak üzere Bayraklı’da bu dönüşümün sağlanmasına fayda sağlayacak alanı gezdik. Bakanımız ve TOKİ Başkanımız da alanı çok beğendi. İzmir için doğru bir projeyle doğru bir çalışma yapılabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.



Erdoğan’dan mesaj



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören depremzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

3 yaşındaki Ayda Gezgin’in yanı sıra diğer yaralıları da ziyaret eden Pakdemirli, “Ayda Bebek, Murat Bey ve Emrah kardeşimizi ziyaret ettik. Aileler travmayı atlatmış değil. Bu da çok doğal. Belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Yakınlarını kaybedenler var. Hepsinde de bunun izleri var. Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini de ilettik. Kendileriyle bağlantı içinde kalacağımızı söyledik” dedi.