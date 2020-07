Cam çocuklara gönülden destek

İzmir Kent Konseyi ve Cam Kemik Hastalığı Derneği ortak projesi, ‘Cam çocuklarımız var’ etkinliği Tınaztepe Galen Hastanesi ev sahipliğinde yapıldı. Etkinlikte dernek üyeleri, çocukların sorunları ve çözüm önerileri üzerine konuştu. Galen Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Prof. Dr. Gökhan Akbulut, farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi,

Destek buluşması

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Fatih Sürenkök ile birlikte her zaman cam kemik hastalarının yanında olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık da, ihtiyaç duyan her bireye her zaman destek olduklarını ve destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aslı Umucu ise, cam kemik hastalığı ile mücadele yürüten anne ve çocuklarına destek vermek için buluştuklarını söyledi.