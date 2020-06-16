Çameli, alternatif turizmle yükseliyor

2018 yılında hizmet vermeye başlayan ormanın yanıbaşındaki tesis; 10 taş ev, restoran, Türk hamamı, sauna, güzellik merkezi ve açılıp kapanabilir yüzme havuzuyla ziyaretçileri hayran bırakıyor.

Huzur arayanların adresi

Projeyle birlikte ilçede alternatif turizmi geliştirmek için çalışmalara başladıklarını belirten Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Yamaç paraşütü uçuşlarının yapıldığı bir merkez haline geldik. Bu spor dalında marka haline gelip Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz. Taş Konaklar ile yayla turizmine adım attık. Burada konaklayanlar aynı huzuru yine yaşamak için sık sık geliyor” diye konuştu.

Belediye iştiraki olan ve bölgenin turizm olanaklarını geliştirilmesi için çalışan ÇAMBEL’in Genel Koordinatörü Ahmet Sağdıç ise, “Hedefimiz, alternatif turizmi geliştirmek ve gençlere istihdam sağlamak. Çameli havası, suyu ve doğasıyla çok temiz ve güzel bir ilçe. Gelenler, ormanla iç içe bir ortamda temiz havanın tadını çıkarabiliyor. Tamamen organik yiyecekler tüketiyorlar. Bisiklet, yürüyüş gibi etkinliklerle sağlıklı yaşamın tadını çıkarıyor” dedi.



