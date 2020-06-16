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    HaberlerEge Haberleri Çameli, alternatif turizmle yükseliyor
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    16.06.2020 - 07:00 | | DENİZ TOKAT DHA

    Çameli, alternatif turizmle yükseliyor

    DENİZLİ’nin Çameli ilçesinde eko turizmin geliştirilmesi amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) desteğiyle inşa edilen Taş Konaklar, salgın nedeniyle aranan izole tatili doğayla iç içe sunuyor.

    Çameli, alternatif turizmle yükseliyor

    2018 yılında hizmet vermeye başlayan ormanın yanıbaşındaki tesis; 10 taş ev, restoran, Türk hamamı, sauna, güzellik merkezi ve açılıp kapanabilir yüzme havuzuyla ziyaretçileri hayran bırakıyor.
    Huzur arayanların adresi
    Projeyle birlikte ilçede alternatif turizmi geliştirmek için çalışmalara başladıklarını belirten Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Yamaç paraşütü uçuşlarının yapıldığı bir merkez haline geldik. Bu spor dalında marka haline gelip Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz. Taş Konaklar ile yayla turizmine adım attık. Burada konaklayanlar aynı huzuru yine yaşamak için sık sık geliyor” diye konuştu.
    Belediye iştiraki olan ve bölgenin turizm olanaklarını geliştirilmesi için çalışan ÇAMBEL’in Genel Koordinatörü Ahmet Sağdıç ise, “Hedefimiz, alternatif turizmi geliştirmek ve gençlere istihdam sağlamak. Çameli havası, suyu ve doğasıyla çok temiz ve güzel bir ilçe. Gelenler, ormanla iç içe bir ortamda temiz havanın tadını çıkarabiliyor. Tamamen organik yiyecekler tüketiyorlar. Bisiklet, yürüyüş gibi etkinliklerle sağlıklı yaşamın tadını çıkarıyor” dedi.

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