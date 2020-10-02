Camiden EBA merkezine

Okula 15 kilometre mesafedeki Çelikli Mahallesi, Celiller mevkiinde ikamet eden 15 öğrenci için kollarını sıvayan Ateş, Celiller Camii imam hatibi İsa Hazırbulan ile işbirliği yaptı. Okuldaki atıl bilgisayarların tamir ve bakımını yaptıran Ateş, okuldan taşıdığı sıra ve masalarla, cami bahçesinde kullanılmayan Kur’an kursunda EBA destek noktası oluşturdu.

Cami imam hatibi Hazırbulan’ın da evinden sağladığı internet erişimi desteğiyle uzaktan eğitim görmeye başlayan öğrencilerin mağduriyeti giderildi. Ateş, “Görevimiz çocuklarımıza eğitim öğretimi en güzel şekilde verebilmek ve eğitimi aktarabilmek. O çocuklar, bizim geleceğimiz. Güçlü bir Türkiye için eğitim şart” diye konuştu. l