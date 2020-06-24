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    HaberlerEge Haberleri Can dostlar emin ellerde
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    24.06.2020 - 07:00 |

    Can dostlar emin ellerde

    Bayraklı Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), son dönemde sayıları iyice artan sahipsiz köpeklere yönelik kısırlaştırma ve aşılama çalışması başlattı.

    Can dostlar emin ellerde

    Bayraklı Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), son dönemde sayıları iyice artan sahipsiz köpeklere yönelik kısırlaştırma ve aşılama çalışması başlattı. Daha önceden tespit edilen sahipsiz can dostlar, iki ilçedeki bakımevlerinde ortalama 10 gün süreyle misafir edilecek.
    Yüksekten düşen yavru karaca ve yaralı puhu cinsi baykuş ise, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde sağlığına kavuştu.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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