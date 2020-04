Can dostlar için seferber oldular

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 büyükşehir ve Zonguldak’ta alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için tüm tedbirleri alan belediyeler, sokakta yaşayan can dostlar için de harekete geçti. İzmir’de Vali Erol Ayyıldız’ın öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Müdürlükleri, kaymakamlıklar, Hayvan Sevenler Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile birlikte 30 ilçede eş zamanlı olarak sahipsiz dostlar beslendi. İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, “Sağlığımız için evde kalmaya devam etmemiz gereken bu süreçte sokaklarda yaşayan canlarımızın sağlığı ve beslenmeleri 30 ilçemizde çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

‘Olumsuzlukları bildirin’

Denizli Büyükşehir Belediyesi de, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde besleme çalışması gerçekleştirdi. Can dostlar da unutmadıklarını söyleyen Başkan Osman Zolan, “Lütfen vatandaşlarımız evinde kalsın, biz can dostlarımıza da bakıyoruz” diye konuştu. Aliağa Belediyesi, bu süreçte sahipsiz dostları yalnız bırakmadı; mama ve su dağıtımları yaptı. Başkan Serkan Acar, vatandaşların can dostlarla ilgili yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta Hilal Masa ALO 153 hattını arayarak ya da 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp çözüm hattına mesaj göndermeleri istedi.

Eşzamanlı dağıtım

Bayındır’da da belediye, sokak hayvanları için belirli aralıklarla farklı noktalara hazır mama ve su bırakmaya başladı. Başkan Uğur Demirezen, can dostları elleriyle besledi, “Onlarla sadece sevgimizi ve bir parça ekmek paylaşsak yeter” diye konuştu. Ödemiş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ise, koronavirüsle mücadele sürecinde sokağa çıkma yasağı ile birlikte önlemlerini artırdı, İzmir’in 30 ilçesiyle birlikte eş zamanlı olarak mama dağıtımı yapıldı. Kent merkezinin yanısıra Gölcük Yaylası ve Bozdağ Mahallesi’nde de sevimli dostlar unutulmadı. Başkan Mehmet Eriş, “Koronavirüs sürecinde tüm canlarımız bizlere emanet. Herkes evinde sağlıkla kalsın biz görevimize devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Aç kalmadılar

Torbalı’da da, iki günlük yasakta sokaktaki canlıları ekipler besledi. Bir Twitter kullanıcısının “Atatürk Sanayi Sitesi’nde babamın dükkanı var ve orada yeni doğum yapmış köpek ve yavruları var. Onlara fazladan yemek veremediği için o kadar üzgün ki” paylaşımı üzerine ekipler soluğu orada aldı. “Bergama’da yaşayan her can bizim için el üstünde ve kıymetli” sloganıyla sabahın erken saatlerinde bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, Tarım İlçe Müdürü Adem Aklar, Bergama Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Emel Ürper, Belediye ve Tarım İlçe Müdürlüğü Veterinerleri sokağa çıkma yasağı nedeniyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıttı.