27.05.2020 - 07:00 |
Can dostlar için seferber oldular
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 23-26 Mayıs günleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında belediyeler, sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çalışma başlattı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 23-26 Mayıs günleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında belediyeler, sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çalışma başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, can dostların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlara mama bıraktı, su kaplarını kontrol etti. Başkan Osman Zolan, herkesin evinde olmasından dolayı sokak hayvanlarının zor durumda kalmaması için de çalışma yaptıklarını ifade etti. Buca Belediyesi Veteriner İşleri de, 1 ton mama dağıttı. Kedi ve köpeklerin yanı sıra park, bahçe ve ormanlık alanlardaki kanatlı hayvanlar da yemlendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.