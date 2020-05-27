Can dostlar için seferber oldular

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 23-26 Mayıs günleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında belediyeler, sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çalışma başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, can dostların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlara mama bıraktı, su kaplarını kontrol etti. Başkan Osman Zolan, herkesin evinde olmasından dolayı sokak hayvanlarının zor durumda kalmaması için de çalışma yaptıklarını ifade etti. Buca Belediyesi Veteriner İşleri de, 1 ton mama dağıttı. Kedi ve köpeklerin yanı sıra park, bahçe ve ormanlık alanlardaki kanatlı hayvanlar da yemlendi.