Can dostlarımız ihmal edilmiyor

Narlıdere Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapanmasıyla açlık sorunu yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı. Veteriner İşleri ekipleri, ilçe merkezinin dışında, can dostların yemek bulmakta zorlanacakları bölgelerde 100 kilogram mama dağıtımı yaptı. Çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini belirten Başkan Ali Engin, “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Herkes kendini ve sevdiklerini bu virüs belasından koruma telaşında. Bu durumdan sokak hayvanlarımız da olumsuz etkileniyor çünkü mamaya ulaşacakları tesisler kapalı. Lütfen, sahipsiz dostlar için elimizden gelen katkıyı yapalım, kapımızın önüne bir kap mama ve su koymayı unutmayalım” dedi.