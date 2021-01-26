Candan destek

Foça ve Denizli’de vatandaşlar can dostları unutmadı. Foça’da turizmci Sebahattin Karaca, çoğunluğu pandemi de bulaşa neden olur bahanesiyle sokağa atılan kediler için barınak yaptı. Barınakta revir, tedavi, rehabilitasyon odaları oluşturdu. Karaca, “Sokaktaki dostlarımızın sıcak bir yuvaya, sevgiye ihtiyacı var” dedi. Denizli’de de bir apartmanın camına çarpıp yaralanan atmacanın tedavisi tamamlandı. Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi gören atmaca, doğaya salındı.