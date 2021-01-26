BİST1.5400.00EURO9.010.12USD7.420.21ALTIN441.77-0.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Candan destek
    ABONE OL
    26.01.2021 - 07:00 |

    Candan destek

    Foça ve Denizli’de vatandaşlar can dostları unutmadı.

    Candan destek

    Foça ve Denizli’de vatandaşlar can dostları unutmadı. Foça’da turizmci Sebahattin Karaca, çoğunluğu pandemi de bulaşa neden olur bahanesiyle sokağa atılan kediler için barınak yaptı. Barınakta revir, tedavi, rehabilitasyon odaları oluşturdu. Karaca, “Sokaktaki dostlarımızın sıcak bir yuvaya, sevgiye ihtiyacı var” dedi. Denizli’de de bir apartmanın camına çarpıp yaralanan atmacanın tedavisi tamamlandı. Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi gören atmaca, doğaya salındı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Duyulmuş şey değil! Boşanan ailede çift DNA şoku...

    Duyulmuş şey değil! Boşanan ailede çift DNA şoku...

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Sıradaki Haber