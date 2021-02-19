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    19.02.2021 - 07:00 |

    Candan seferberlik

    Belediyeler, soğuk kış günlerinde can dostları unutmadı. Güzelbahçe Belediyesi, havaların soğuması üzerine sokak dostları için battaniyelerle önlem aldı.

    Candan seferberlik

    Belediyeler, soğuk kış günlerinde can dostları unutmadı. Güzelbahçe Belediyesi, havaların soğuması üzerine sokak dostları için battaniyelerle önlem aldı. Edremit Belediyesi de, Kazdağları’nda yiyecek bulmakta zorlanan can dostlar için mama ve yem dağıtımını artırdı. Selçuk Belediyesi ise, kent genelinde kedi evlerini yerleştirmeye başladı. 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nde Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Eftal Doğru Spor Tesisleri karşısına yerleştirilen kedi evi güvenliği ve temizliğiyle hayvanseverlerden tam not aldı.

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