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    HaberlerEge Haberleri Cankurtaranlar hazırlanıyor
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    01.07.2020 - 07:00 |

    Cankurtaranlar hazırlanıyor

    Mavi bayraklı halk plajı sayısını artırma hedefiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi, bu kapsamda cankurtaran kursu düzenliyor.

    Cankurtaranlar hazırlanıyor

    Mavi bayraklı halk plajı sayısını artırma hedefiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi, bu kapsamda cankurtaran kursu düzenliyor. Plajlarda standartların yükseltilmesi amacıyla çalışan birim, cankurtaran kurslarıyla güvenliği de artırmayı amaçlıyor. Eğitimde ilk hafta 21 kişi cankurtaran belgesi almaya hak kazandı. İkinci gruptaki 29 kişi de bu hafta eğitimlerini tamamlayacak.
    Öte yandan İzmir’de bu yıl beş halk plajı daha Mavi Bayrak kazandı. Mavi Bayraklı halk plajı sayısı 24, özel tesislerin plajları da dahil olmak üzere toplam Mavi Bayraklı plaj sayısı ise 52 oldu.

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