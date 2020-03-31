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    31.03.2020 - 07:00 |

    Canlı derslerle amfide gibi

    İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) Tıp Fakültesi’nde uzaktan eğitim sorunsuz devam ediyor.

    Canlı derslerle amfide gibi

    İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) Tıp Fakültesi’nde uzaktan eğitim sorunsuz devam ediyor. Canlı yayınlarla, öğrencilerle akademisyenlerin anfide gibi sanal ortamda buluştuğunu belirten Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, “Henüz üç yıllık bir devlet üniversitesi olmamız göz önüne alındığında uzaktan eğitime hemen geçebilmenin ve tıp eğitiminde ülkemizin ilkleri arasında yer alabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Uzaktan eğitim sistemimizi iki yıl önce kurmuş olmamız hızla ve canlı olarak sistemi uygulayabilmemizi sağladı” dedi.

    Dersler kayıt altında

    Her öğretim üyesinin dersi baştan sona kayıt ettiğini ve öğrencilerin derslere istedikleri zaman ulaşabildiğini ifade eden Tunçsiper, “Öğrenme sürecinin sadece ders içeriklerinin internetten paylaşıldığı değil, eğitici-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasında etkileşimin olduğu, eşzamanlı canlı eğitimin ve eş zamanlı olmayan eğitimle materyalin birarada kullanıldığı bir süreç olması gerektiğini düşünüyoruz. Laboratuar ortamında birebir uygulanması gereken pratik uygulamalar telafi dersleri olarak fakültemiz eğitime açıldığında yapılacak” diye konuştu.

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