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    HaberlerEge Haberleri Canlı, Kent Konseyi Genel Sekreteri oldu
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    23.06.2020 - 07:00 |

    Canlı, Kent Konseyi Genel Sekreteri oldu

    Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın önerisiyle Edremit Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevine getirildi.

    Canlı, Kent Konseyi Genel Sekreteri oldu

    Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın önerisiyle Edremit Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevine getirildi. Canlı, “Beni bu göreve layık gören Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’a, Kent Konseyi Başkanımız Özlem Aytekin ve konseyimizin değerli üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

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