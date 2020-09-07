Çatı’da güçbirliği

Sanatçı Semiha Yankı ve Yeşilçam’ın prensi Salih Güney’i ağırlayan ikili, “Hem kış hem de yaz İzmir ve yarımada halkına sürprizlerimiz olacak” dedi. Salih Güney de, kuyu kebabına bayıldığını söyledi. Semiha Yankı ise, “Birbirinden lezzetli mezelerle idare ettim, kilo almaktan korkuyorum” diye konuştu.