BİST1.0860.93EURO8.79-0.23USD7.43-0.02ALTIN462.570.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çatı’da güçbirliği
    ABONE OL
    07.09.2020 - 00:03 | | Yusuf Çınar Milliyet

    Çatı’da güçbirliği

    İki işletmeci Eren Akçadağ ile Sercan Yüce, eski Çeşme yolundaki Çatı Restoran’da güçlerini birleştirdi, yeni bir konseptle kış sezonu hazırlıklarına başladı.

    Çatı’da güçbirliği

    Sanatçı Semiha Yankı ve Yeşilçam’ın prensi Salih Güney’i ağırlayan ikili, “Hem kış hem de yaz İzmir ve yarımada halkına sürprizlerimiz olacak” dedi. Salih Güney de, kuyu kebabına bayıldığını söyledi. Semiha Yankı ise, “Birbirinden lezzetli mezelerle idare ettim, kilo almaktan korkuyorum” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Eylül Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

    Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Eylül Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

    Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

    Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

    Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

    Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

    Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan telef oldu

    Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan telef oldu

    Sıradaki Haber