‘Cazibe merkezi olacak’

Bornova Belediyesi, Beşyol Köyü’nün merkezinde parkı ve girişi düzenleyecek, köy meydanı haline getirecek. Planları muhtar Mustafa Bahşi ve belediye bürokratlarıyla yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bölgeyi bir bütün olarak ele alıyoruz. Burada çalışması olan diğer kurumlarla da iletişime geçtik, atıl durumda olan yerleri de düzenleme kapsamında canlandırmayı hedefliyoruz. Mahallemizi köy ve doğa turizmi kapsamında hem burada yaşayanlar, hem de ziyaretçileri için daha cazip hale getireceğiz. Mahalle sakinlerin ürettikleri doğal ürünlerini pazarlamalarına olanak sağlayacağız” diye konuştu.

Sağlıkçılara tesis

Beşyol’da atıl durumdaki binalar değerlendirilecek, bir kütüphane ve köy kahvesi kazandırılacak. Muhtarlık binası yenilenecek, mahallede görevli sağlık çalışını için konaklama da yapabileceği şekilde bir bölüm inşa edilecek.