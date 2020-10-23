Çekek yerinde inceleme

Ayvalık Belediyesi, mülkiyetindeki çekek yerine kara sörveyi hizmeti verebilmesi amacıyla yaptığı başvuruya bakanlıktan onay gelmesinin ardından alanda temizliğe başladı. Marina Yat ve Çekek İşletmesi’ndeki çalışmaları inceleyen Başkan Mesut Ergin, “Hizmetin kesintisiz devam etmesi için her türlü tespit, önlem, izin ve kayıt altına alma işlemlerini sürdürüyoruz” dedi.