MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEge Haberleri Çekek yerinde inceleme
ABONE OL
23.10.2020 - 07:00 |

Çekek yerinde inceleme

Ayvalık Belediyesi, mülkiyetindeki çekek yerine kara sörveyi hizmeti verebilmesi amacıyla yaptığı başvuruya bakanlıktan onay gelmesinin ardından alanda temizliğe başladı.

Çekek yerinde inceleme

Ayvalık Belediyesi, mülkiyetindeki çekek yerine kara sörveyi hizmeti verebilmesi amacıyla yaptığı başvuruya bakanlıktan onay gelmesinin ardından alanda temizliğe başladı. Marina Yat ve Çekek İşletmesi’ndeki çalışmaları inceleyen Başkan Mesut Ergin, “Hizmetin kesintisiz devam etmesi için her türlü tespit, önlem, izin ve kayıt altına alma işlemlerini sürdürüyoruz” dedi.

 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akciğer kanserine karşı ‘ortak akıl’

Akciğer kanserine karşı ‘ortak akıl’

Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

Ankara'nın gündeminde...

Ankara'nın gündeminde...

Bilim ödülü yaşlılığa karşı savaşın oldu

Bilim ödülü yaşlılığa karşı savaşın oldu

Sıradaki Haber