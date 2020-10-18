Cennet yok oluyor

Doğal güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında bulunan 466 dekar alana yayılan gölün 30 metre çekildiği gözlendi.



Yağış umudu



DSİ verilerine göre derinlikte 130 santimetre bir düşüş meydana geldiğini belirten Buldan Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Sait Yalçın, “Son 20 yılın en düşük seviyesi. Kış mevsiminde kar yağışları ile birlikte gölün eski seviyesine gelmesini bekliyoruz” dedi.



