BİST1.2720.00EURO9.100.06USD7.700.25ALTIN465.390.32
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Cepheden sonra İzmir’e koştu
    ABONE OL
    13.11.2020 - 07:00 | | AYDIN AA

    Cepheden sonra İzmir’e koştu

    Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü operasyonlarda yer alan UMKE gönüllüsü Yelda Özçelebi, İzmir depreminde de vatandaşın yaralarını sardı

    Cepheden sonra İzmir’e koştu

    Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü operasyonlarda Mehmetçiğin yanında yer alan UMKE gönüllüsü Yelda Özçelebi, İzmir depreminde de vatandaşların yarasını sardı. Hemşireliğe 2003’te başlayan Özçelebi, daha çok insana yardım etmek için 2012 yılında UMKE gönüllüsü oldu, aynı yıl Somali’ye görevlendirildi. 2015 yılında Nijer’de daha sonra da Suriye’de yürütülen harekatlarda görev aldı. Aydın Devlet Hastanesi’nde sivil savunma amirliğinin yanı sıra haftasonları da acil servis hemşiresi olarak görev yapan Özçelebi, insanlara fayda sağlamanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. İzmir depreminde yıkılan binadan sağ olarak çıkartılan ancak daha sonra hastanede hayatını kaybeden 62 yaşındaki Halim Sarı ile enkaz altında diyalog kurduğunu belirten Özçelebi, “Deprem alanına gittiğimizde inanılmaz bir duygu yoğunluğu vardı. Orada sizin de anneniz ya da babanız olabilirdi. Onları bazen, çaresizce beklemek zorunda olduğumuz anlar oldu. Çıkardığımız yaralılara müdahale ettiğimizde inanılmaz mutlu olduk” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Şok ifade! Bugün Türk avına çıkalım

    Son dakika... Şok ifade! Bugün Türk avına çıkalım

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

    Sıradaki Haber