Cepheden sonra İzmir’e koştu

Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü operasyonlarda Mehmetçiğin yanında yer alan UMKE gönüllüsü Yelda Özçelebi, İzmir depreminde de vatandaşların yarasını sardı. Hemşireliğe 2003’te başlayan Özçelebi, daha çok insana yardım etmek için 2012 yılında UMKE gönüllüsü oldu, aynı yıl Somali’ye görevlendirildi. 2015 yılında Nijer’de daha sonra da Suriye’de yürütülen harekatlarda görev aldı. Aydın Devlet Hastanesi’nde sivil savunma amirliğinin yanı sıra haftasonları da acil servis hemşiresi olarak görev yapan Özçelebi, insanlara fayda sağlamanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. İzmir depreminde yıkılan binadan sağ olarak çıkartılan ancak daha sonra hastanede hayatını kaybeden 62 yaşındaki Halim Sarı ile enkaz altında diyalog kurduğunu belirten Özçelebi, “Deprem alanına gittiğimizde inanılmaz bir duygu yoğunluğu vardı. Orada sizin de anneniz ya da babanız olabilirdi. Onları bazen, çaresizce beklemek zorunda olduğumuz anlar oldu. Çıkardığımız yaralılara müdahale ettiğimizde inanılmaz mutlu olduk” dedi.