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    HaberlerEge Haberleri Ceren’in düşleri Buca’da yaşayacak
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    05.02.2020 - 07:00 |

    Ceren’in düşleri Buca’da yaşayacak

    Buca Belediyesi, bale kursundan evine giderken cezaevi firarisi tarafından katledilen Ceren Özdemir’in hayalleri için harekete geçti.

    Ceren’in düşleri Buca’da yaşayacak

    Buca Belediyesi, bale kursundan evine giderken cezaevi firarisi tarafından katledilen Ceren Özdemir’in hayalleri için harekete geçti. Ceren, sanat atölyelerinden meslek kurslarına kadar binlerce Bucalıya imkan sağlayan Çamlıkule Semt Merkezi’nde yaşayacak.
    Oybirliğine varıldı
    CHP’li Meclis Üyesi Züleyha Bingöl’ün, Ceren Özdemir’in adının Çamlıkule Semt Merkezi’ne verilmesi için sunduğu önerge, oybirliğiyle kabul edildi. Bingöl, “7 yaşından beri sanatın içinde olan Ceren’in isminin bir sanat merkezine verilmesi de hayalleri arasında olduğundan, merkeze ‘Ceren Özdemir’ isminin verilmesinin hem Ceren’in hatırasına saygı hem de şiddeti önlemede, toplumsal duyarlılığı artırma konusunda anlamlı olacağını düşündük” dedi. Çamlıkule Semt Merkezi’nin adı, Çamlıkule Ceren Özdemir Semt Merkezi oldu.

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