Çeşme ve Ada ödülle döndü

Kuşadası, bu yıl 24’üncü kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) destinasyonlar arasında en etkin tanıtım yapan ödülünü aldı. Kuşadası Belediyesi öncülüğünde kurulan standı, 4 gün içinde yaklaşık 40 binin üzerinde vatandaş ile sektör temsilcisinin yanısıra sanatçılar, bakanlık temsilcileri, siyasiler ve farklı yerel yönetimlerin temsilcileri ziyaret etti. Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası’na daha fazla ne kazandırabiliriz bunu hedefleyerek çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

Fark yarattı

Fuarda Alaçatı sokaklarını ve Ilıca Plajı’nın incecik kumlarını standa taşıyan Çeşme Belediyesi de, ünlü Çeşme mandalini, limonu, enginarı, zeytin ağaçları ve Alaçatı sokaklarını renklendiren begonvilleri bölgenin havasını en iyi taşıyan stant seçildi. Gururlu olduklarını belirten Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Denizi, kumu ve plajlarıyla ünlü Çeşme tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tatilcilere dört mevsim farklı güzellikler sunuyor. Biz de Alaçatı’nın sokaklarını, Arnavut kaldırımlarını, plajlarımızın incecik kumlarını standımıza taşıdık” diye konuştu.