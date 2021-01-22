Çeşme’de sivri sorununa son!

İzmir Büyükşehir ile Çeşme Belediyesi, sinek üreme alanlarını kontrol altına alıyor. Yıl boyunca larva, uçkun ve haşerelerle mücadele eden Temizlik İşleri koordinesinde Büyükşehir ekipleri periyodik olarak ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İlçedeki tüm çöp konteynerleri, çöp toplama alanları, hayvan barınakları, kamusal alanlardaki park, bahçe, yol kenarı, villa havuzları ve site arıtmaları gibi yerlerdeki ağaç ve yeşil alanlar bitki zararlılarına karşı vatandaşların rahatça kullanabilmeleri için ilaçlanıyor. Sivrisinekle ciddi bir mücadele verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Çeşme’de sivrisinek sorunu tarihe karışacak” dedi; Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti.