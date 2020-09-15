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    HaberlerEge Haberleri Çeşme’de yıkım zamanı
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    15.09.2020 - 07:00 | | AA

    Çeşme’de yıkım zamanı

    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Çeşme’de denizden yapılan denetimler kapsamında Dalyan Mahallesi Hacettepe Koyu’ndaki bir taş binanın kaçak olduğunu tespit etti.

    Çeşme’de yıkım zamanı

    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Çeşme’de denizden yapılan denetimler kapsamında Dalyan Mahallesi Hacettepe Koyu’ndaki bir taş binanın kaçak olduğunu tespit etti. Bunun üzerine 1. derece doğal ve 3. derece arkeolojik sit alanına inşa edilmiş binanın yıkımına karar verildi. Bina sahibi G.S.E’ye kararını gönderen belediye ekipleri, 1 ay içinde karara uyulmaması nedeniyle iş makineleri aracılığıyla binanın yıkımını gerçekleştirdi.
    912 yapıya iptal
    2017 tarihinden sonra yapı kayıt belgesi alınmış ve inşaatına başlanmış binaların denetimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, “Çeşme ilçesinde 912 binanın yapı kayıt belgesi iptalini gerçekleştiriyoruz” dedi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise, “Çeşme’de betonlaşmaya, yapı kirliliğine izin vermeyeceğiz. Öncelikle hazine ve belediye arazilerindeki kaçak yapıların önüne geçeceğiz. Bize kalan mirası koruyacağız” ifadelerini kullandı. l 

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