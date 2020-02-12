Çeşme’ye turizm merkezi müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çeşme’de 15-20 milyar dolarlık bir turizm bölgesi ihale edeceklerini açıkladı, Kanal Çeşme diye ortaya atılan projenin uydurma olduğunu söyledi. Çeşme’deki hazine arazisi ağırlıklı sahil bandında, Avrupa’da Cannes örneğinde olduğu gibi bir turizm merkezi yapacaklarını belirten Bakan Ersoy, “Bakanlığımızın böyle bir projesi yok. Tamamen uydurma. Ege’nin cazibesini artırmak için Çeşme ve Didim’i merkez olarak belirledik. Antalya’ya 40 defa gelen yabancılar var. Eğer farklı alternatifler sunmazsak bir süre sonra onları kaybedeceğiz. Bu sebeple Çeşme’yi Cannes gibi yapacağız” dedi.

9 bin 574 hektar

Ersoy, “Çeşme için düşünülen projenin arazi büyüklüğü 9 bin 574 hektar. Bunun 2 bin 990 hektarı Çeşme Otobanı’nın üzerinde kalan bölüm ve tamamı kamu alanı. Burada turizm hizmet alanları olacak. Otoban altında kalan bölümünün toplam büyüklüğü 5 bin 956 hektar olup bunun tamamı kamu olanı. Turizm amaçlı toplam kamulaştırılan alan da 190 hektar. Yani toplam proje alanının sadece yüzde 1.98’i kamulaştırılacak. Burada agroturizm uygulamaları yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Bakan Ersoy, Ege Turizm Merkezi Çeşme projesinin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“20 golf sahası, futbol turnuvaları için sahalar, olimpik sporlar için tesisler yapılacak. Ege’nin en büyük müzesi, sahne sanatları ve güzel sanatlar için kültür merkezleri, özel galeriyle sergi salonları inşa edilecek. Agro, ekstrem, macera ve doğa sporları alanları ile tema park ve film stüdyoları olacak. Fuar alanları, sağlık turizmine yönelik tesisler, hastaneler, termal merkez hayata geçirilecek. Projede geri dönüşüm ve sıfır atık sistemi kurulacak. En az 100 bin, yabancı dil bilen kişi istihdam edilecek. Otobanın üst tarafında personel lojmanları, teknik ve sosyal altyapı alanları ile sağlık alanları üst tarafında ise turizm tesisleri yer alacak.”