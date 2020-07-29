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    HaberlerEge Haberleri “Çeşme’ye yatırım yapan kazanıyor”
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    29.07.2020 - 07:00 |

    “Çeşme’ye yatırım yapan kazanıyor”

    15 yıldır gayrimenkul ve emlak danışmanlığı sektöründe hizmet veren YV Emlak Kurucusu Yiğit Varhan, pandemi nedeniyle Çeşme’ye büyük bir talep patlaması olduğunu fakat mevcut konut stoğunun bu talebe cevap veremediğini söyledi.

    “Çeşme’ye yatırım yapan kazanıyor”

    15 yıldır gayrimenkul ve emlak danışmanlığı sektöründe hizmet veren YV Emlak Kurucusu Yiğit Varhan, pandemi nedeniyle Çeşme’ye büyük bir talep patlaması olduğunu fakat mevcut konut stoğunun bu talebe cevap veremediğini söyledi. Varhan, “Pandemi nedeniyle insanlar artık Çeşme’de yaşamak istiyor. Fakat ilçenin imara açık arsa sorunu nedeniyle inşaat yapılacak yeni bir alan olmadığı için kalan yerlerin fiyatı üç misli arttı. Pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılar dolayısıyla insanlar bir şekilde ev sahibi olmak istiyor. Banka kredileri de bu süreci hızlandırdı. Yalnızca İstanbul’dan değil Türkiye’nin başka büyük kentlerinden gelen insanlar da ev almayı talep ediyor. İnsanlar artık 12 ay boyunca burada yaşamak istiyor” dedi. Çeşme’nin fiyatlara rağmen yatırımcılara kazandırmaya devam ettiğini de belirten Varhan, “Çeşme’deki nüfus profili değişti. Ünlü isimler ve işadamlarına satış gerçekleştiriyoruz. Çeşme’ye yatırım yapan kazanır. Çünkü fiyatlar ileriye doğru gidecek” diye konuştu.

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