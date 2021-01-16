Cesur yürek kazanır

Bülent Buda: Sıralamaya baktığımızda ilk yarı performansının kötü olduğunu görebiliyoruz. Kulüpte finansal sorunlar ki bu bütün kulüpler için geçerli, takım bütünlüğünü, başarma isteğini büyük ölçüde etkiledi diyebiliriz. Bu olumsuzluk neler getirdi? Giden futbolcular oldu, daha da gidecekler bekleniyor. Sıralamanın altına inmenin oluşturduğu olumsuz psikoloji görünümünde var olan futbolcuları takımda tutamazken kimleri, nasıl transfer edersiniz? Menemenspor çok zor bir sürece girdi. Buradan çıkmayı nasıl başaracak bekleyip göreceğiz.

Fatih Tanfer: Menemen’in ilk yarıdaki performansı sahada kazandığı, masabaşında kaybettiği Adanaspor maçı olmasa istenilen yerde olacaktı. Birinci yarının büyük bölümünde yazdım. Yetenekli oyuncuları kadrosuna kattı. Ve isimsizler de Menemen’de kendini buldu. Kaleci Selmani yine harikaydı. Furkan, Ömer bir çıkış yakaladılar. Alhassan, Tidjani ve Akanbi’nin önemli yetenek olduğunu gördük. İşte Kamara Süper Lig’de Hatayspor’a gitti. Sikiru Ankaraspor’a. Buradan çıkan sonuç, Tahir Başkan ve ekibi doğru transferler yapıyor, ekibiyle birlikte yetenekleri tespit ediyor, iyi oyuncular buluyor. Hem takım hem de oyuncular gelişiyor. Menemenspor temposu yüksek, pozisyon üreten, izlenmesi zevkli bir takım. Heyecan veriyor. Maçın hiçbir anında oyundan düşmeyen, sağlam bir karakterleri vardı. Tek eksiklikleri devamlılıklarıydı. Ve kendini kabul ettirmek isteyen, başarıya aç gençler için de çok önemli bir takım oldu. Öncelikle orta saha problemi çözülmeli. Ara transferde kadrosuna kattığı Berkay Samancı’nın takıma pozitif katkıda bulunacaklarına inanıyorum. İyi bir santrfor da şart. Ligin uzun ve zor olduğu düşünülerek kadroda yetenekli oyuncu sayısı artırılmalıdır. Teknik Direktör Ümit Karan’ın da bilgi ve becerisinin de takım üzerinde pozitif etki yaratacağına inanıyorum.

Mehmet Demirtaş: İlk 17 maçlık serüveni düşünecek olursak sanıyorum ki aklımıza ilk gelen olay, Adana’da kazanılan ancak kural ihlali sonucu ellerinden alınan galibiyet ve sonrasında yaşananlar gelir. Orhan Terzi ve ardından Cenk Laleci ile yolların ayrılması ve de akabinde as oyuncularının veda etmesi Menemen’i olumsuz etkiledi. Takımı Ümit Karan’a emanet eden Menemen, mutlaka ön alana takviye yapmalı, takıma oyuncu kazandırmalıdır. Olatunbosun’un ve Kamara’nın yokluğunda hücum hattı çok ciddi bir kan kaybı yaşadı. Lige kötü girdiler, sonrasında ise nefes aldılar. Ancak kalan 17 müsabaka ilkinden daha zorlu olacaktır. Karan önderliğinde yükselişe geçmesini umduğumuz Menemen’in, ligin ikinci yarısında toparlanması ve o eski coşkulu, savaşçı kimliğine bürünmesini umut ediyorum.

Enes de tamam

Ara dönemde Niğde Anadolu FK’dan orta saha Berkay Samancı’yla sözleşme imzalayıp ilk takviyesini gerçekleştiren sarı lacivertliler, Manisaspor’un genç futbolcusu Cevdet Enes Varbil’i renklerine bağladı. Enes’le 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.