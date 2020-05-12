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    HaberlerEge Haberleri Çetin Akın şoför oldu!
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    12.05.2020 - 07:00 |

    Çetin Akın şoför oldu!

    Makam arabası kullanmayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yürüme zorluğu çeken vatandaş için makam arabasını otoparktan çıkarttı.

    Çetin Akın şoför oldu!

    Makam arabası kullanmayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yürüme zorluğu çeken vatandaş için makam arabasını otoparktan çıkarttı. Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkamayan ve yürüme zorluğu çeken 85 yaşındaki Öztan Çatalkaya’nın kızı Şule Kurtman Başkan Akın’a ulaştı, annesinin sokağa çıkması için yardım istedi. Çağrıya kayıtsız kalmayan Başkan Akın, Öztan Çatalkaya’ya kısa bir şehit turu attırdı. Ardından Öztan Teyze ile Irlamaz’a gitti. Başkan Akın, “Biliyorsunuz ben makam arabası kullanmayacağım demiştim ama anneme kıyamadım. Şoförlüğünü de yaptım” dedi.

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