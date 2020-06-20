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    HaberlerEge Haberleri Çevre dostu Aydın Büyükşehir
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    20.06.2020 - 00:01 |

    Çevre dostu Aydın Büyükşehir

    Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin doğa ve insan sağlığını koruyan ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri tam kapasite çalışıyor.

    Çevre dostu Aydın Büyükşehir

    Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Hakan Kirif, “Tüm tesiste otomasyon sayesinde kontrolü sağlıyoruz. Gelen atık sular laboratuvarımızda inceleniyor. Numuneleri 24 saat gözlem altında tutuyoruz, bakterilerin çeşidine bakılıyor.Gerekli analizleri yapıp tesisimizin daha iyi işletilmesi için yönetmelik standartları değerinde deşarj etmeyi sağlıyoruz” diye konuştu. Öte yandan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Efeler’e bağlı Dalama Mahallesi’nde yoğun bir çevre temizliği çalışması yürütüyor.

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