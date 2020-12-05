Çevre dostu zeytin çekirdeği

TARİŞ’in Burhaniye merkez ve Pelitköy’deki fabrikasında sıkılırken, ayrılan çekirdek çevre dostu yakacak oluyor. Yerli ve kaliteli kömüre eşdeğer, ortalama 4 bin, 4 bin 500 kalorisi olduğu belirtilen zeytin çekirdekleri, pek çok evde ısınma ihtiyacını karşılıyor. İç piyasaya 25 kiloluk torbalarda sunulan, bin 400 kiloluk torbalarla da ihraç edilen zeytin çekirdekleri Yunanistan’da da ilgi görüyor. 6 yıldan bu yana Yunanistan’ın Midilli Adası’na zeytin çekirdeği ihraç ediliyor.

Talep fazla

S.S. 76 No’lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Nadir Karayaz, “Daha önce Almanya’dan inşaat sektörü için aramışlardı. Yakın zamanda İspanyadan da araştırma yaptılar. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu yıl bin 500 ton üretim planladık” diye konuştu.

l DHA