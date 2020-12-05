BİST1.3310.00EURO9.470.32USD7.810.55ALTIN461.200.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çevre dostu zeytin çekirdeği
    ABONE OL
    05.12.2020 - 07:00 |

    Çevre dostu zeytin çekirdeği

    TARİŞ’in Burhaniye merkez ve Pelitköy’deki fabrikasında sıkılırken, ayrılan çekirdek çevre dostu yakacak oluyor.

    Çevre dostu zeytin çekirdeği

    TARİŞ’in Burhaniye merkez ve Pelitköy’deki fabrikasında sıkılırken, ayrılan çekirdek çevre dostu yakacak oluyor. Yerli ve kaliteli kömüre eşdeğer, ortalama 4 bin, 4 bin 500 kalorisi olduğu belirtilen zeytin çekirdekleri, pek çok evde ısınma ihtiyacını karşılıyor. İç piyasaya 25 kiloluk torbalarda sunulan, bin 400 kiloluk torbalarla da ihraç edilen zeytin çekirdekleri Yunanistan’da da ilgi görüyor. 6 yıldan bu yana Yunanistan’ın Midilli Adası’na zeytin çekirdeği ihraç ediliyor.
    Talep fazla
    S.S. 76 No’lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Nadir Karayaz, “Daha önce Almanya’dan inşaat sektörü için aramışlardı. Yakın zamanda İspanyadan da araştırma yaptılar. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu yıl bin 500 ton üretim planladık” diye konuştu.
    l DHA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasağa yolda yakalandılar

    Yasağa yolda yakalandılar

    SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

    SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

    Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

    Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

    Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

    Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

    Sıradaki Haber