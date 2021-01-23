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    HaberlerEge Haberleri Çevreci miniklerin ödülleri Tugay’dan
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    23.01.2021 - 07:00 |

    Çevreci miniklerin ödülleri Tugay’dan

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirliğinde düzenlenen 23. Atık Pil Toplama kampanyasının sonuçları belli oldu.

    Çevreci miniklerin ödülleri Tugay’dan

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirliğinde düzenlenen 23. Atık Pil Toplama kampanyasının sonuçları belli oldu. Karşıyaka Şehit Astsubay Hilmi Öz ilkokulu 532 kilogram atık pil topladı, okullar kategorisinde ikinci oldu. Çevreci minikler Başkan Cemil Tugay’la bir araya geldi. Çocuklara ödüllerini veren Tugay, “Çocuklarımızla birlikte ağaç dikmek istiyoruz” dedi.

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