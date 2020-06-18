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    HaberlerEge Haberleri Çevrimiçi tanıtım
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    18.06.2020 - 00:03 |

    Çevrimiçi tanıtım

    Ege Üniversitesi (EÜ), daha önce yüz yüze yaptığı ve 25 bine yakın üniversite adayını ağırladığı “Tanıtım ve Tercih Günleri” etkinliğini bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında çevrimiçi olarak yapacak.

    Çevrimiçi tanıtım

    Aday öğrencilere yönelik hazırlanan “egetercih.ege.edu.tr” internet sitesi üzerinden 23-24 Temmuz günlerinden yapılacak etkinlikte üniversite adaylarının soruları akademik ve idari çalışanlar tarafından cevaplandırılacak. YKS’de ter dökecek adaylara başarılar dileyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Gençlerimizin geleceklerine yön verecek önemli karar aşamasında Ege Üniversitesi olarak yanlarında olacağız” diye konuştu. Etkinlikten bağımsız olarak, lise öğrencilerine yönelik “Dekanla Öğrenci Buluşmaları” yine çevrimiçi bir etkinlik düzenlenecek. Liseliler, ilgi duydukları fakültelerin dekanlarıyla sohbet etme ve merak ettikleri konulara ilişkin görüşme fırsatı bulacak.

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