18.06.2020 - 00:03 |
Çevrimiçi tanıtım
Ege Üniversitesi (EÜ), daha önce yüz yüze yaptığı ve 25 bine yakın üniversite adayını ağırladığı “Tanıtım ve Tercih Günleri” etkinliğini bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında çevrimiçi olarak yapacak.
Aday öğrencilere yönelik hazırlanan “egetercih.ege.edu.tr” internet sitesi üzerinden 23-24 Temmuz günlerinden yapılacak etkinlikte üniversite adaylarının soruları akademik ve idari çalışanlar tarafından cevaplandırılacak. YKS’de ter dökecek adaylara başarılar dileyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Gençlerimizin geleceklerine yön verecek önemli karar aşamasında Ege Üniversitesi olarak yanlarında olacağız” diye konuştu. Etkinlikten bağımsız olarak, lise öğrencilerine yönelik “Dekanla Öğrenci Buluşmaları” yine çevrimiçi bir etkinlik düzenlenecek. Liseliler, ilgi duydukları fakültelerin dekanlarıyla sohbet etme ve merak ettikleri konulara ilişkin görüşme fırsatı bulacak.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Libya dönüşü önemli açıklamalarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:Son derece faydalı bir görüşme oldu. Bu ziyaret Libya'da büyük memnuniyet yarattı. Sarrac ile görüştük, bakanlar ile görüştük. Oradaki tüm kahramanlarımız görevini başarıyla yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Kahraman askerimizle gurur duyuyoruz.