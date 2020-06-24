CHP İzmir, dayanışma gönüllülerini ağırlıyor

CHP İzmir İl Başkanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Biz Varız dayanışmasına gönüllü katılan parti üyesi gençler ve kadınlara teşekkür kokteyli düzenleniyor.

Gönüllülere her fırsatta teşekkür eden Başkan Tunç Soyer’in de katılacağı kokteyl 26 Haziran Cuma günü saat 18.30’da Tarihi Havagazi Fabrikasi Gençlik Yerleşkesi’nde yapılacak.