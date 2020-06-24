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    HaberlerEge Haberleri CHP İzmir, dayanışma gönüllülerini ağırlıyor
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    24.06.2020 - 07:00 |

    CHP İzmir, dayanışma gönüllülerini ağırlıyor

    CHP İzmir İl Başkanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Biz Varız dayanışmasına gönüllü katılan parti üyesi gençler ve kadınlara teşekkür kokteyli düzenleniyor.

    CHP İzmir, dayanışma gönüllülerini ağırlıyor

    CHP İzmir İl Başkanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Biz Varız dayanışmasına gönüllü katılan parti üyesi gençler ve kadınlara teşekkür kokteyli düzenleniyor.
    Gönüllülere her fırsatta teşekkür eden Başkan Tunç Soyer’in de katılacağı kokteyl 26 Haziran Cuma günü saat 18.30’da Tarihi Havagazi Fabrikasi Gençlik Yerleşkesi’nde yapılacak.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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