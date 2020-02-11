11.02.2020 - 07:00 |
CHP’de Çankır, 442 oyla yeniden başkan
CHP’nin Aydın İl Örgütü 37. olağan kongresinde Başkan Ali Çankır güven tazeledi.
CHP’nin Aydın İl Örgütü 37. olağan kongresinde Başkan Ali Çankır güven tazeledi. Çankır, 600 delegeden 442’sinin oyunu aldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in kurultay delegesi seçildiği kongrede yönetimde yer alan isimleri şöyle: İsmail Acar, Serdar Alptekin, Ali Atasoy, Bilge Balcı, Dilaver Demir, Serkan Doğan, Kaan Erçetin, Mustafa Ertekin, Dursun Evren, Özge İnceoğlu, Okan Kılıç, Seçil Macaroğlu, Tuncay Olgun, Adil Özdemir, Merve Emine Saatçı, Nihat Taşdan, Aytaç Toker, Sinan Tosun, Leyla Uyğun, Feridun Uzun, Mehmet Salih Ünaldı, Nurten Üstün, Burak Yılmaz ve Mehmet Zeylan.
Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.